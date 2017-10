Le massage de la plante des pieds : à la base de notre posture, les récepteurs des pieds sont essentiels pour définir la tension de la chaîne musculaire postérieure. Massez-les et vous indiquerez à votre cerveau que tout va bien.

Le massage des fessiers : il y a en profondeur des muscles fessiers un plus petit muscle appelé le « piriforme ». Celui-ci peut créer les fameuses douleurs sciatiques. Cela vient souvent du stress associé à la position assise trop longtemps. Massez-le et vous permettrez à vos hanches de retrouver une certaine mobilité.

Et enfin, l e massage des trapèzes : muscles respiratoires secondaires, ils deviennent les principaux lorsque votre respiration s’accélère ou lorsque vous êtes sur le qui-vive.

Levez-vous régulièrement : tant les muscles, que les fascias (enveloppes musculaires), les tendons, les ligaments, les organes, … ont besoin de mouvement pour rester souples. Faites quelques pas toutes les 45min pour maintenir votre corps en mouvement. Et ceux qui sont sur des postes physiques, faites des mouvements de mobilisation que vous ne faites pas au quotidien : quelques rotations, flexions de côté, …

Hydratez-vous un max . On ne le répètera jamais assez. Consommez de l’eau toute la journée ( idéalement 1/30e de votre poids en litre d’eau ) avec une pincée de sel d’Himalaya ou de mer afin d’éviter les 15 passages aux toilettes. Toutes nos cellules ont besoin d’eau : du cerveau aux muscles en passant par les intestins. Déshydratés, v ous perdez jusqu’à 50% d’énergie !

Manger dans le calme . Votre corps ne peut à la fois gérer le stress et digérer correctement. Le risque est donc de ralentir cette digestion et d’augmenter l’inflammation, pouvant entraîner de nombreuses douleurs lombaires.

Le soir, choisissez une activité qui détend et de préférence sans objectifs de performance : lecture, peinture, sport détente, prise de notes. Les effets de cette dernière peuvent être incroyables. Le simple fait de rassurer votre inconscient sur des sujets importants en les notant, lui permettra de mieux se détendre, favorisant le repos (et donc la relaxation musculaire). Evitez les écrans pour cette activité : la lumière dense vient en effet stimuler le système reptilien pour rester éveillé via la rétine.