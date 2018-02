3

La jalousie est-elle une preuve d’amour ?

La jalousie : un sentiment souvent "plus fort que soi", incontrôlable et hors de toute considération rationnelle. A quel moment la jalousie devient un véritable problème, en plus d'être une souffrance intolérable ? La chronique de Julie Arcoulin, spécialiste en développement personnel et relationnel.