Psycho et bien-être Nombreux sont ceux qui ont vécu un jour ce moment de solitude. Invité à un repas de Noël ou à une fête entre amis, quelqu'un vous offre un cadeau. Le soucis : vous ne vous y attendiez pas et n'avez rien pour lui/elle. Que faire ?

Détendez-vous. Susan Newman, psychologue interrogée par le Huffington Post, a tenté de répondre à la question. "Je suis très gênée lorsqu'on me fait la surprise de m'offrir quelque chose", avoue-t-elle à nos confrères. "Cela m'est déjà arrivé à Noël : la mère d'un ami m'a offert un cadeau sans prévenir". Elle a choisi d'être honnête et de répondre simplement : "Je ne savais pas qu'il y aurait un échange de cadeaux. Je me sens terriblement mal car je n'ai rien pour vous, mais j'apprécie votre cadeau. Merci beaucoup."

Selon elle, c'est la seule solution à adopter dans ce genre de situation. Inutile de se trouver des excuses ou de dire que vous avez oublié le cadeau. "Leur dire que vous avez oublié d'apporter le cadeau est malhonnête. En plus, vous vous sentirez coupable ou embarrassé puisque vous n'avez rien acheté en retour. Vous pensez que c'est la chose à faire, mais rien ne vous y oblige."

Diane Gottsman, experte en bienséance aux Etats-Unis, tente de rassurer les personnes qui auraient déjà été dans le cas. "Les gens aiment montrer leur amour ou leur soutien en offrant des cadeaux, surtout pendant les fêtes de fin d'année", indique-t-elle. "Savoir les accepter avec grâce est un art que nous devrions tous développer."

Il vaudrait donc mieux se montrer reconnaissant plutôt que se focaliser sur le paquet. "Il faut répondre dans le même état d'esprit. Souriez, regardez la personne dans les yeux, montrer que vous appréciez vraiment le cadeau et dites: 'C'est très gentil d'avoir pensé à moi.' Plus tard, vous pourrez lui offrir un cadeau en retour, mais rien ne vous y oblige." L'experte préconise même d'envoyer une carte de remerciements (un sms devrait également suffir).