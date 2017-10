La grippe est une infection respiratoire d’origine virale, extremement contagieuse. Elle se manifeste par des éternuements, de la toux, un nez bouché, beaucoup de fatigue, une forte fièvre, des frissons et des douleurs musculaires et articulaires. Pour éviter de la contracter en cas d’épidémie, la prévention est fondamentale.





Des gestes de prévention si simples

La transmission de la grippe se fait le plus souvent par voie aérienne, lorsqu’une personne grippée parle, tousse ou éternue ou par contact c'est-à-dire par le biais d’objets touchés par une personne malade. En cas d’épidémie, une bonne hygiène est donc primordiale

Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon. C'est la première des techniques de prévention et elle est efficace. Vous avez pris les transports en commun ? Filez aux toilettes pour vous laver les mains avant de rejoindre votre poste de travail. Autre exemple : vous allez chercher un café à la machine à café ? Passez vos mains à l'eau savonneuse juste après.

Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique à jeter immédiatement dans une poubelle fermée.

Ne partagez pas vos objets personnels : verres, couverts, brosse à dents, ordinateurs…Si vous touchez un objet appartenant à une personne malade, lavez-vous les mains aussitôt

Évitez les lieux à forte concentration de population ou les lieux confinés et évidemment les personnes grippées.

Surveillez-vous : portez-vous souvent vos doigts à votre bouche, à votre visage ? Rongez-vous vos ongles ? Empêchez-vous de le faire !

Aérez quotidiennement votre logement et diffusez éventuellement des huiles essentielles assainissantes (HE de Ravintsara, de Niaouli, d'Eucalyptus officinal, ...) On trouve aussi des composés aérants et assainissants « tout faits » chez Pranarôm ou Puressentiel par exemple.





Se renforcer de l'intérieur

Pour lutter contre la grippe et les autres affections saisonnières, pensez également à renforcer vos défenses immunitaires. Pour cela, privilégiez une alimentation saine, riche en fruits et légumes frais, de saison et si possible biologiques. Evitez les sucres et les produits laitiers.

Faites de l’exercice régulièrement, oxygénez-vous (balade en forêt, le long de la mer…..) et dormez suffisamment.

Vous pouvez aussi prendre des probiotiques pour renforcer votre flore intestinale et l’aider à lutter contre les infections. Pensez également au zinc, à la vitamine C et à la vitamine D.

Et pour ceux qui aiment et ont l’habitude d’utiliser les huiles essentielles, voici une formule efficace, pour les adultes :

HECT Ravintsara ( Cinnamomum camphora CT cinéole ) 6ml

HECT Laurier noble ( Laurus nobilis ) 2ml

HECT Palmarosa (Cymbopogon martinii) 2 ml

En prévention, massez-vous le thorax et le dos, le matin, avec 10 gouttes de ce mélange.

En curatif, dès les premiers symptômes, massez-vous le thorax et le dos avec 10 gouttes de ce mélange 8 fois par jour pendant 3 jours.

Attention, il est toujours préférable de demander l’avis de votre médecin ou d’un aromathérapeute avant d’utiliser les huiles essentielles.