Etes-vous prêt à ressentir un orgasme cérébral par le son ?

C'est la nouvelle sensation dont on parle de plus en plus ! L'orgasme cérébral est atteint lorsqu'on plonge son cerveau dans un état de détente intense grâce à des petits bruits du quotidien et des chuchotements enregistrés et livrés dans des vidéos qui peuvent atteindre... le million de vues. Explication d'une pratique qui n'a rien de sexuel.