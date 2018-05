1

Les compromis dans les relations, est-ce une bonne idée ?

Depuis toujours on nous dit : « Il faut faire des compromis ». Oui mais, ça veut dire quoi « faire des compromis » ? À quoi ça sert ? Quand parle-t-on de compromis et quand parle-t-on de sacrifice ? Comment faire pour que cela reste équilibré et que tout le monde y trouve son compte ? Explicationsavec Julie Arcoulin, coach en développement personnel et relationnel.