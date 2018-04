3

Quand nos enfants se trouvent nuls, que pouvons-nous faire ?

Pas si simple de rassurer un enfant en perte de confiance ! C’est souvent dans le domaine scolaire que l’estime de soi de l’enfant prend des coups. Il doit faire la preuve de ses compétences et capacités et la comparaison est difficile. Il n’est plus le centre du monde et il est confronté aux attentes des parents et des enseignants.