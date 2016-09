Un glaçon posé à la base du crâne pour maximiser sa santé et son bien-être

Psycho et bien-être

Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été indien en plein mais peut-être que vous dormez mal ou que la chaleur vous donne un peu mal à la tête ces temps-ci ? On partage une technique éprouvée issue de l'acupuncture et source de grand bien-être qui va vous aider aujourd'hui mais aussi toute l'année





Elle aide à mieux dormir, à avoir une belle vitalité et un bon moral. Elle régule le transit, prévient les rhumes, soulage les douleurs internes (maux de tête, dents) et celles dues aux règles, calme la thyroïde et produit encore plus de bienfaits. Qui donc ? La stimulation du point Feng Fu par un simple glaçon !

En fait, le point Feng Fu est un point bien connu depuis des millénaires de l'acupuncture. Mais dans ce cas précis, pas besoin d'aiguille pour calmer une douleur ou réinstaurer de l'énergie physique comme mentale en suivant les chemins nerveux du corps, non, il suffit d'un massage ou mieux encore l'application d'un glaçon.

Allongez-vous à jeun ou le soir avant d'aller dormir, posez le glaçon sur ce petit point situé à l'arrière de la tête, sous le crâne, au niveau de la séparation entre le coup et la tête et restez tranquille 20 minutes.





On peut aussi le « fixer » en enroulant un foulard autour de sa tête. Et renouveler'opération très régulièrement pour un bien-être à long terme

Vous allez ressentir le froid du glaçon pendant 40 secondes pas très agréables mais la suite est bien plus douce : une sensation de chaleur maise que l'on ressent les premières fois est une sensation de chaleur va envelopper votre crâne et souvent lors des premiers jours d'application, on se sent euphorique suite à la libération d'endorphines dans le flux sanguin

La règle principale consiste à stimuler ce point une foisis à jeun, et une deuxième fois avant de se coucher. N’hésitez pas à le faire régulièrement, vous n’attraperez pas de rhume (c'est justement anti-rhume!).

On peut également masser (ou faire masser) longuement ce point mais le résultat sera plus diffus qu'avec le glaçon.

Et par la suite, progressivement, on ressent un bien-être grandissant... Adieu émotions mal contrôlées, stress, fatigue chronique, déprime, insomnie et douleurs diverses ! Et tout ça avec un glaçon...