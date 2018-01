Pas besoin de faire une liste des traditionnelles bonnes résolutions qu’on ne tiendra que deux semaines. Mieux vaut en choisir une et s’y donner à fond.

Selon les coachs de vie, il faut garder à l’esprit que votre bonne résolution doit être « SMART » : Simple, Mesurable, Acceptable, Réaliste et Temporellement définie. Et surtout, ne pas se démotiver et rester positif. Imposez-vous des petits objectifs réguliers afin de réussir à tenir votre bonne résolution. Rien ne sert de se dire qu’on veut perdre 5 kg par exemple. Selon les spécialistes, il serait plus facile de procéder par pallier (objectif 1 : perdre 1 kg pour le 31 janvier. Objectif 2 : perdre 1 kg pour fin février…).

A court d’idées ? Voici quelques bonnes résolutions qui sont plus faciles à mettre en œuvre qu’on ne le croit et qui vous feront du bien.

1. Partir en voyage

Pas le temps ou les moyens de partir une semaine ou deux ? Planifiez des week-ends à bas prix régulièrement dans l’année. Entre ami(e)s, en amoureux ou même seul(e), l’Europe et la Belgique regorge de bons plans. N’hésitez pas à checker régulièrement les offres de Ryanair. Il est possible de partir dans certaines capitales pour seulement 15 euros aller-retour ! Oui oui, on l’a fait plus d’une fois. Berlin, Bari, Marseilles, Manchester, Varsovie… Le monde s’offre à vous. Découvrez-le !

2. Arrêter de dire des gros mots

« P****n », « M***e », « C*n »… Ce n’est pas joli dans la bouche et les petits ont tendance à les répéter. Remplacez ces mots par des expressions plus chic comme « Punaise », « Flûte », « Idiot », « Zut », « Sacrebleu », « Mince », « Bazar »…

3. Boire plus d’eau

L’eau est importante pour le corps puisqu’il en contient 70%. Souvent la sensation de faim est un premier signe de déshydratation. Qui plus est, boire beaucoup permet de caller l’estomac lorsqu’on fait un régime. Remplissez chaque jour une bouteille d’eau et buvez quelques gorgées régulièrement. Laissez-la à côté de votre écran d’ordinateur pour y penser.

4. Trouver le sport qui vous convient

Presque toutes les salles de sport offrent le premier cours gratuit. N’hésitez pas à pousser la porte d’un grand nombre pour essayer différents sports. Dans les nouveautés qui montent, le Ubound, un sport où l’on saute sur un mini-trampoline au son de la musique. C’est beaucoup plus diversifié qu’il n’y paraît et on travaille à la fois la musculation et le cardio. Vous verrez, vos abdos, vos cuisses et vos fesses vous diront merci.

5. Apprendre à gérer son stress, à déconnecter

Planifier une journée entière que rien pour vous deux fois par mois. Ne prenez pas de rendez-vous, reposez-vous, concentrez-vous sur des choses qui vous font du bien et vous détendent.

Mieux, prévoyez des petits week-ends pas loin. Et pour le quotidien, lancez-vous dans le yoga ou un sport qui défoule. L’objectif : se sentir bien au niveau physique et mental. Le repos, il n’y a que ça de vrai.

6. Arriver à l’heure aux rendez-vous

Vous avez régulièrement un retard de plus de 30 minutes ? Vos amis se moquent de vous ? Ce petit défaut n’est pas irrémédiable. Petit truc : avancez l’horloge de votre salle de bain ou demandez à un(e) ami(e) de passer vous chercher. Cela vous obligera à petit à petit à vous préparer un peu plus tôt.

7. Aller se coucher plus tôt

Non, vous ne vous sentirez pas mieux en regardant quatre épisodes de votre série. Elle sera toujours là à votre réveil. Le manque de sommeil serait les experts l’un des fléaux du siècle. Le nombre d’heures de sommeil influence notre santé et notre poids. On serait plus vite malade, le risque d’accidents cardio-vasculaires serait multiplié par quatre, problème de mémoire, obésité… Les conséquences sont nombreuses.

8. Consommer de façon plus responsable (zéro déchet, bio...)

Fairtrade, bio, sans déchet… Les produits responsables se font de plus en plus nombreux. Par exemple, gardez vos fins sachets en plastique pour emporter vos prochains fruits et légumes au supermarché. Rien ne sert de les jeter ni de les accumuler.

A chaque fois que vous allez faire des courses, faites un crochet par l’un des rayons spécialisés et choisissez un produit en remplacement d’un produit de votre liste de courses. Pâte à tartiner fairtrade, tomates bio, amandes en vrac… Les produits ne manquent pas et ne sont pas nécessairement plus chers.

9. Regarder moins les écrans et faire travailler ses mains et son imagination

Une fois par semaine, troquez votre écran de télévision ou d’ordinateur pour faire quelque chose de vos mains. Faites des mandalas, des cartes d’anniversaire, du tricot, du nail art, de la peinture, de la pâtisserie… Détente et fierté assurées !

10. S’organiser

Fini les 10 post-it accrochés autour de son écran d’ordinateur, des petits mots laissés au bic sur le dos de sa main et les agendas qu’on arrête de remplir au bout de deux mois.

Choisissez un petit bloc-note sympa, avec des couleurs et des motifs qui vous plaisent. Faites deux listes : une « To do list Urgent » et une « To do list » simple. Accrochez-les à un endroit où vous pouvez les voir plusieurs fois par jour comme sur le frigo ou à côté de votre écran.

Barrez au fur et à mesure les choses faites. Et à la fin de chaque semaine, réécrivez cette liste mise à jour au propre. Cela vous rappellera les choses à faire et à vous motiver en voyant celles déjà faites !