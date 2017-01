Certes, ce mardi, on l’a vu aux côtés du Président chinois et il doit également s’entretenir avec le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan.





Mais un rendez-vous peu moins ordinaire figurait à l'agenda du roi ce mercredi. En effet, le roi Philippe a pris le petit-déjeuner en compagnie de l'acteur Matt Damon.













L'acteur, sensible à l'environnement et militant pour l'accès à l'eau potable dans les pays sous-développés, a fondé l'association Water. Lors de son entretien avec le souverain belge, Matt Damon a donc expliqué ses objectifs ainsi que le sujet des sanitaires pour tous. L'acteur fait également l'actualité avec la sortie du film "La grande muraille", dont il est le personnage principal, mais le Palais Royal n'a pas fait savoir si les deux hommes avaient parlé de cinéma.













Le roi Philippe a également rencontré l'acteur Forest Whitaker, envoyé spécial de l'Unesco pour la Paix et la Réconciliation.













Quant à la reine Mathilde, elle a eu la chance de s'entretenir avec la chanteuse Shakira à propos de l'éducation dans le monde. La star oeuvre pour la défense de l'éducation et des "Global Goals of the UN".