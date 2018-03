Que mangeaient les souverains européens ? Dix-neuf châteaux-musées et résidences royales célèbrent en 2018 la gastronomie et les traditions culinaires de onze pays européens, de l'Autriche au Portugal, de la Belgique à la Hongrie en passant par la France. Intitulée "A la table du roi" et organisée par le réseau des Résidences royales européennes (35 millions de visiteurs par an), cette opération prendra des formes diverses d'un lieu à l'autre: exposition, journée d'étude, banquet, dégustation, ateliers....

A Versailles, en France, l'ananas sera par exemple très tendance: originaire du Brésil, le "fruit roi" était cultivé par les jardiniers royaux et fréquemment servi à la table du souverain français. Mais il a aussi été "une source d'inspiration pour les arts décoratifs" et apparaît souvent sur les tissus et la vaisselle. Une journée d'étude lui sera consacrée le 22 juin. Une deuxième journée, le 28 septembre, s'intéressera à la place du vin dans les cours d'Europe.

Le 8 octobre, également à l'initiative du château de Versailles, les grands chefs étoilés travaillant avec les résidences royales européennes se réuniront pour rendre hommage à la "haute cuisine européenne" avec des plats inspirés de menus historiques. Des rencontres avec les jardiniers du Trianon de Versailles seront également proposées au public.

A Bruxelles, un buffet historique sera notamment proposé le 3 juin au Palais du Coudenberg à l'occasion de la "Journée des familles" et dans le cadre du 7e festival Carolus V. Une exposition virtuelle "Un banquet à la Renaissance" est aussi organisée depuis le 15 mars et jusqu'au 8 octobre.

Un autre potager célèbre, celui du Palais Het Loo (Pays-Bas) sera ouvert aux visiteurs. L'ananas sera aussi à l'honneur au Palais de Sintra (Portugal) où il est cultivé sous serres.

Le château royal de Varsovie organise des dégustations de mets anciens, selon les recettes remontant à l'époque de la reine Bona Sforza (1494-1557) qui introduisit des aromates et légumes jusque-là inconnus.

L'association des Résidences royales européennes regroupe 25 institutions gérant 80 palais dans une quinzaine de pays.