Il n'a pas dû attendre longtemps avant d'être photographié : à peine huit heures après sa naissance, le petit garçon de la princesse Kate et du prince William a eu droit aux flashes des photographes et aux acclamations de la foule nombreuse. Les premiers d'une longue série.





Le troisième enfant de la princesse Kate et du prince William a été présenté, en compagnie de ses parents, ce lundi 23 avril à 18h50 (heure belge), quelques heures seulement après sa naissance : à peine 8h pour être exact !

Plus tôt dans la journée, aux alentours de 17h, le jeune prince avait fait la connaissance de son grand frère George et de sa grande sœur Charlotte, arrivés en compagnie de leur papa.

La princesse Kate, en robe rouge (après le bleu pour George et le jaune fleuri pour Charlotte) semblait en forme et même pas vraiment fatiguée, le cheveux brushé et le sourire aux lèvres alors qu'elle venait juste d'accoucher à 11h01 le matin même ! Le bébé dont on ne connaît pas le prénom était blotti dans ses bras. Le vent assez fort les a obligés à rentrer dans la maternité avant d'en repartir quelques minutes plus tard.

Car oui, la princesse Kate est repartie à Kensington Palace le jour même de la naissance de son deuxième garçon et troisième enfant. Les attendaient certainement les proches, venus les féliciter pour cette troisième naissance dans la famille.

Alors Arthur ou Albert ?

Avant de connaître le prénom du bébé, il pourrait se passer encore un jour. Avant de les connaître pour George Alexan­der Louis et Char­lotte Eliza­beth Diana, les Britanniques ont attendu 2 jours... Côté pronostics, les Anglais fous de leur famille royale et de paris ont majoritairement parié sur Arthur, Albert ou James (dont le diminutif est "Jack") ou Philip. Philip serait choisi en hommage au grand-père du prince William, le duc d'Edim­bourg, époux de la reine Elizabeth II. En tous les cas, ce sera un prénom adoubé par Elizabeth II.

© REPORTERS

© REPORTERS



© REPORTERS