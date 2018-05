Juste après le discours d’Harry à l'occasion de l'anniversaire de son père, la toute nouvelle duchesse de Sussex s’est permis de caresser le dos de son mari. Un geste tendre et très discret, qui est pourtant proscrit dans le protocole. En effet, les membres de la famille royale britannique sont tenus de ne pas être tactiles. On voit d'ailleurs rarement Kate et William se donner la main, encore moins se serrer dans les bras.

Meghan Markle n'en est pas à son premier petit écart protocolaire, notamment en matière vestimentaire. Elle ne portait pas de bas nylon le jour de ses fiançailles. Reste à voir si la Reine Elizabeth, très ferme sur les codes de la famille royale britannique, lui remontera les bretelles ou non.