Selon US Weekly, le couple a en effet pris la décision d'interdire à leurs enfants tablettes et smartphones. " Ayant eux-mêmes grandi sans ces technologies, Kate et William incitent leurs enfants à jouer à l'extérieur et à développer une imagination active", confie une source proche du couple au journal. Pas question pour les bambins de s'amuser à pianoter sur un écran pour passer le temps. Il faut dire qu'à Kensington Palace, ils doivent sûrement trouver de quoi s'occuper !





Depuis toujours, les duc et duchesse de Cambridge tentent d'apporter à George et Charlotte (et maintenant Louis) une enfance des plus normales et ce, même si George sera sans doute appelé à devenir roi un jour.