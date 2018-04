Royals Elles sont toutes signées Jenny Packham, la créatrice préférée de Kate Middleton. Et sur ces trois robes très scrutées qu'elle portait à la sortie de la maternité alors qu'elle tient son nouveau-né dans les bras, deux ont un rapport avec la princesse Diana.





George, né le 22 juillet 2013

© Reporters



Avec ses 3,8kg comme son petit frère né hier, George était sorti avec ses parents de la maternité le lendemain de sa naissance pour rejoindre la demeure familiale, Anmer Hall dans le Norfolk. La princesse portait une robe à pois qui est restée dans les mémoires ! Un clin d'oeil à la tenue que portait Lady Di avec William dans les bras, en juin 1982.

A 31 ans, elle paraît toute jeune et fraîche avec ses bonnes joues et sa robe en coton léger au dessus du genou.





Charlotte, née le 2 mai 2015

© Reporters



La petite fille est née à 8h34 en un beau samedi de mai. A un peu plus de 18h, Kate et William sortent sur le perron de la Lindo Wing pour présenter la petite, sagement endormie dans les bras de sa maman. Les fausses alertes concernant cette naissance avaient été nombreuses et les fans de la première heure avaient attendu près de 3 semaines pour acclamer le bébé. Peu avant leur arrivée pour l'accouchement, les jeunes parents avaient alors eu une gentille attention : ils avaient fait livrer des monceaux de roulés à la cannelle, de chaussons aux pommes et de croissants à tous ceux qui patientaient en plein vent dans l'espoir de la naissance princière.

Kate portait une robe jaune et blanche imprimés fleurettes signée Jenny Packham. A 33 ans, la princesse Kate a affiné son style, elle choisit cette fois une robe un peu plus longue avec des escarpins nude, plus smart que ses petites compensées qu'elle portait avec la robe bleue. Cette fois, pas d'hommage à la famille royale mais au printemps qui a eu du mal à arriver cette année là ! Même si Lady Diana portait également le jaune à merveille...





Royal Baby 3, né le 23 avril 2018

© Reporters



A 11h01, il pointe le bout de son nez de garçon. Quelque 8h après, il apparaît sous le porche de la maternité, dans les bras d'un princesse Kate à peine soutenue par son époux le prince William. Elle porte une robe rouge à col en dentelles, de forme droite et longueur sous le genou et ses éternels escarpins nude. Une couleur et un col qu'on ne peut que rapprocher de la tenue portée par Lady Di à la naissance du prince Harry, en septembre 1984.