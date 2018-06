La reine a fait encadrer une photo inédite de lui et Meghan Markle à Buckingham Palace.





La reine d’Angleterre, une mamie gâteau ? En marge du mariage de son petit-fils adoré, Elizabeth II avait fait savoir qu’il hériterait d’une magnifique propriété. Et aujourd’hui, c’est une attention pleine de tendresse qui a été remarquée par les plus observateurs, dont Hello! Magazine.

Une photographie jamais vue

Ce 30 mai, la reine recevait George Brandis, le nouveau haut-commissaire australien, à Buckingham Palace. La rencontre a été immortalisée et des clichés officiels diffusés. A priori, rien d’exceptionnel. Sauf que certains médias ont remarqué la présence d’un portrait inédit non loin d’une cheminée : une photo de Meghan et Harry jamais vue dans la presse. Si on se fie au costume bleu foncé d'Harry et à la tenue blanche de Meghan, elle pourrait faire partie du shooting officiel qui a eu lieu à l'occasion de leurs fiançailles en novembre dernier, et mené par Alexi Lubomirski. Elizabeth II est une grand-mère comme les autres.