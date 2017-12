Comme Grace Kelly à l'époque, Meghan Markle a choisi de mettre un terme à sa carrière d'actrice pour épouser son prince.

Celle qui a enchaîné les petits rôles aurait pu voir sa carrière décoller, explique The Sun. En effet, Meghan Markle était pressentie pour être la future James Bond girl. Du moins, son nom était toujours présent dans l'ultime short list où figurait ceux de quatre autres actrices. Après avoir campé pendant plusieurs années le rôle de Rachel Zane dans la série Suits, elle aurait enfin pu décrocher son premier rôle d'envergure au cinéma. En effet, le succès de la saga James Bond offre une visibilité ardemment recherchée par les acteurs et actrices désirant se faire un nom.

Malheureusement, l'on ne verra jamais l'Américaine aux côtés de Daniel Craig (qui a rempilé pour un énième James Bond) étant donné qu'en épousant Harry, elle a mis fin à sa carrière d'actrice.

"Meghan correspondait parfaitement au rôle de la James Bond Girl. Elle est glamour et sexy, et c'est une bonne actrice. Ces dernières années, le rôle a été attribué à des étoiles montantes, et Meghan était vu comme telle avant que sa relation avec Harry ne devienne publique. Il fallait trouver une étoile montante glamour, quelqu'un d'origine américaine ou canadienne pour le rôle. Mais dès l'instant où ses fiançailles ont été annoncées officiellement, la liste s'est réduite à quatre noms", a confié une source anonyme au Sun.