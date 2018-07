Totalement absorbée par ses obligations royales, la duchesse semble avoir laissé de côté son ancienne vie. C'est ce que sa demi-soeur Samantha lui a reproché de manière virulente sur Twitter: "Si notre père meurt, ça sera de ta faute, Meg!", a-t-elle écrit sur le réseau. Samantha considère que Meghan n'est pas présente alors que leur père souffre de graves problèmes de santé. Son père n'a pas pu assister au mariage royal suite à une opération du coeur.

Plus tôt dans la semaine, Samantha Markle s'est une nouvelle fois violemment attaquée à Meghan, l'accusant d'être froide et sans coeur.

Selon Us Weekly, la princesse devrait faire un retour dans le passé cet été du côté de New-York et de Los Angeles. Ce déplacement est personnel et non officiel avant une première visite royale avec le prince Harry prévue en 2019.