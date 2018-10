La princesse Eugenie, 28 ans, petite-fille de la reine Elizabeth II, épouse vendredi son compagnon de longue date Jack Brooksbank, 32 ans, à Windsor, un mariage en grande pompe décrié pour son coût quelques mois après celui du prince Harry et Meghan Markle.

Ce mariage qui aura lieu à la chapelle St George, comme celui de Meghan et Harry devant pas moins de 850 invités ne devrait pourtant pas être des plus suivis dans le Royaume. D'abord parce qu'il est considéré comme un mariage "mineur", Eugénie, fille d'Andrew et de Sarah Ferguson est neuvième dans l'ordre de succession. Ensuite parce que la petite-fille de la reine d'Angleterre n'est pas des plus populaires auprès des sujets d'Albion, à l'exemple de sa mère. La BBC qui est très à cheval sur les mariages rpyaux a décidé de ne pas retransmettre la cérémonie, ce qui a créé un mécontentement certain à Buckhingham ! No comment de la part de la télévision publique sur le sujet. Les téléspectateurs pourront cependant voir le mariage sur la chaîne comercial ITV, et encore, sur l'insistance du père du marié, selon Paris Match citant The Times. On sera bien loin de l'effervescence mondiale du mariage de Meghan et Harry !





Des similitudes avec le grand mariage du 19 mai

A l'extérieur du château de Windsor, si des inconditionnels de la famille royale commençaient à affluer vendredi matin, la foule devrait toutefois être bien plus clairsemée que lors du mariage de Harry et Meghan qui avait attiré plus de 100.000 personnes.

Cependant, il y aura certaines similitudes : 1.200 membres du public ont été invités pour écouter une retransmission en direct de la cérémonie dans l'enceinte du château et les mariés paraderont en calèche dans les rues de la petite ville, située une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres.

Il faudra suivre les comptes des observateurs royaux ou des journaux et magazines anglais pour suivre facilement les grands moments de la cérémonie...

Du beau monde

© REPORTERS



Parmi les invités, on aura cependant du beau monde, dont une brochette de célébrités comme l'acteur américain George Clooney et son épouse Amal, le chanteur britannique Robbie Williams ou les mannequin Cara Delevingne et Naomi Campbell.

Au sein de la famille royale britannique, la duchesse de Cornouailles Camilla, épouse du prince Charles, sera absente en raison d'un engagement en Ecosse tandis que les spéculations allaient bon train sur la présence du prince Philip, mari de la reine.

On peut aussi compter sur le petit prince George et sa soeur Charlotte, ainsi que leurs cousines et cousins pour animer un peu l'événement !

Un mariage cher

© REPORTERS



L'opulence des noces a été décriée dans des pétitions, en raison de frais de sécurité estimés à 2 millions de livres (2,3 millions d'euros), à la charge des contribuables alors que la princesse Eugenie d'York, fille cadette du prince Andrew et Sarah Ferguson, est neuvième dans l'ordre de succession à la couronne et n'effectue aucun engagement public.

Jack Brooksbank, un roturier en couple avec Eugenie depuis huit ans, a été serveur avant de diriger un très sélect club londonien, le Mahiki, selon la presse britannique. Il a rencontré Eugenie par l'intermédiaire d'amis à la station de ski de Verbier, en Suisse. Il travaille actuellement pour la marque américaine de tequila haut de gamme Casamigos, fondée notamment par George Clooney.