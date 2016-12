Les enfants de Kate et William ont encore attirés tous les regards.

Cette année, Noël, c'était chez les Middleton dans le Berkshire et non avec la reine. Le duc et la duchesse de Cambridge ont d'ailleurs emmené leurs enfants George et Charlotte à la messe ce dimanche, avec toute la famille et donc Carole, Michael, James et puis Pippa et son fiancé James Mathews. L'office était donné à l'église St-Mark d'Englefield, juste à côté du manoir des Middleton.

Les enfants étaient très élégants, George en culotte courte et long manteau de laine gris et Charlotte aussi en manteau , mais bleu marine, avec un petit nœud rouge dans les cheveux. Et ils avaient l'air bien sages... En même temps, le sucre d'orge qu'ils brandissent fièrement à la sortie de l'office n'y était sans doute pas pour rien.