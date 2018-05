Selon le site américain TMZ, le couple passera son voyage de noces au Canada. L'actrice d'origine américaine y a vécu sept années pour le tournage de la série Suits. Cependant, c'était dans la mégalopole du sud-est du pays, à Toronto, que Meghan séjournait.

La destination qu'ils ont choisie pour leur lune de miel se trouve à plus de 3.500 kilomètres de Toronto, à Alberta. C'est dans le parc national Jasper, un paradis dans les Montages rocheuses (patrimoine mondial de l'UNESCO) que les jeunes mariés profiteront d'un chalet de plus de 550 mètres carrés. Sous le nom de "Refuge Royal", cette résidence est proposée par le Fairmont Jasper Park Lodge. La luxueuse cabane de six chambres a accueilli auparavant le roi George VI et la reine Elizabeth en 1939, ainsi que la reine Elizabeth II et le prince Philip en 2005.

Outlook Cabin, Jasper. © http://www.fairmont.com/jasper/promotions/outlookcabin/



Pour le New York Post, c'est tout simplement l'endroit le plus ennuyeux au monde. Le journal souligne cependant "le confort suprême qui est présent dans les moindres détails de l'endroit". "C'est une destination idéale pour recevoir la famille et les amis ou célébrer une occasion spéciale", nuance le journal américain.

Dix jours après s'être mariés à la chapelle St. George au château de Windsor, le couple semble donc avoir choisi sa destination mais la date de leur voyage de noces est, elle, toujours inconnue.