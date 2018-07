Le prince Harry a mis la main au portefeuille pour gâter son neveu, le prince Louis, qui a été baptisé ce lundi 9 juillet à la chapelle du palais St James.

Il a en effet déboursé près de 8000 livres (soit 9000 euros) pour lui offrir le cadeau parfait : une édition originale de 1926 des aventures de Winnie l'Ourson dont il existe seulement 30.000 exemplaires à travers le monde. Certes, le petit bout de 3 mois n'est pas près de le lire mais Harry tenait à lui offrir un présent qui lui rappellerait sa grand-mère, la défunte Lady Di.

En effet, l'un des proches de la famille royale britannique confie au Sun que "l'un des souvenirs les plus heureux d'Harry est quand sa mère lui lisait des histoires quand il était petit. Elle aimait beaucoup les vieux classiques." Raison pour laquelle Harry et Meghan ont craqué pour un livre mettant en scène l'ourson le plus célèbre de la planète. "Ils voulaient à la base prendre une édition originale d'Alice au pays des merveilles mais ils se sont dit que Winnie l'Ourson serait plus adapté", poursuit cette source.

Harry prend son rôle d'oncle très à coeur puisqu'il a eu l'idée de créer une petite bibliothèque d'oeuvres originales que George, Charlotte et Louis pourraient lire.