De la rencontre à l'annonce des fiançailles, il aura fallu moins de 2 ans. Retour sur leur première rencontre, qui est loin de ce que vous imaginez.

Et si les contes de fées existaient? En seulement six mois, Meghan Markle, jeune actrice de série télévisée métisse et divorcée s'est transformée en une princesse moderne, admirée par tous. Par amour, l'héroïne de la série "Suits"a renoncé à son métier d'actrice, à sa religion et à son nom pour prendre le titre de duchesse de Sussex.

"Je n'ai pas le sentiment de renoncer à quoi que ce soit. Pour moi, il s'agit d'un changement. Le moment est venu de former une équipe avec Harry", souligne-t-elle.

© AFP



"Leur rencontre ne doit rien au hasard"

Interrogée par l'émission française "Zone Interdite", la chroniqueuse Ingrid Seward, spécialiste de la famille royale, révèle que le prince Harry et Meghan Markle se seraient rencontrés via... les réseaux sociaux. "Leur rencontre ne doit rien au hasard", précise donc la chroniqueuse.

C'est un ami d'Harry qui lui a montré une photo de Meghan sur Instagram, et le prince a alors réagi :"Wahou, elle est sexy!" Sans plus attendre, son copain lui a demandé s'il souhaitait la rencontrer: "Bien sûr!", n'a pas hésité une seule seconde Harry. "Il se trouve qu'elle est actuellement en Angleterre, je peux t'arranger le coup", lui propose son ami. Harry a alors envoyé un petit message sur Instagram à Meghan. Et elle a répondu.

Une rencontre moderne, très 2.0 qui fait déci­dé­ment souffler un vent nouveau sur la monar­chie britan­nique et que, pourtant, Harry a du mal à assumer en public.

Ce samedi 19 mai, le prince Harry et Meghan Markle se diront "oui" pour la vie. Au sein de la chapelle Saint-George du château de Windsor, le frère cadet du prince William et l’ancienne star célébreront leur amour devant plus de 600 invités.