Les futurs époux les plus célèbres du moment ne font rien comme tout le monde : non seulement les invités à la cérémonie qui s'organise au château de Windsor doivent apporter leur propre pique-nique , mais de plus, la consigne donnée par le prince et l'actrice est de ne pas apporter de cadeaux de mariage. Les proches des tourtereaux sont incités à reverser de l'argent à une liste d'associations caritatives sélectionnées par le couple.

Il y a une invitée qui a décidé de ne pas respecter la consigne à la lettre : la reine Elizabeth II, qui tenait, selon nos confrères du Mirror, à offrir un présent digne de ce nom à son petit-fils, dont elle est très proche.

Ce cadeau, c'est l'une des propriétés qui constituent le patrimoine de la souveraine, et pas n'importe laquelle : un cottage, York, situé dans le comté de Norfolk. C'est là qu'ont vécu le roi George V et son épouse après leur mariage en 1893.

Le manoir est à l'origine appelé le « chalet du baccalauréat » et a été construit comme une résidence de débordement pour Sandringham House, une autre résidence de la famille royale.