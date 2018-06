C’est ce qu’on appelle une intégration réussie. Le tabloïd britannique Mail on Sunday a dévoilé le surnom que le prince Charles aurait attribué à Meghan Markle, l’épouse de son fils Harry.

Selon une source proche de Kensington Palace, les qualités de résistance et d’inflexibilité de la duchesse de Sussex lui ont valu le pseudo de Tungstène, du nom d’un métal à la fois très dur et très lourd. "Le prince Charles admire Meghan pour sa force et le pilier qu’elle représente pour Harry, qui a besoin d’une figure solide dans sa vie comme il peut être un peu trop tendre", indique la source citée par le Mail on Sunday.