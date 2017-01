Mi-décembre, une première photo du prince Harry et sa compagne Meghan Markle filtrait sur le net. La "traque" était donc ouverte pour obtenir des informations sur celle qui faisait battre le cœur du prince rebelle de Buckingham. C'est le Daily Mail qui a décroché la timbale, en interviewant le demi-frère de Meghan, Thomas Markle Jr. Ce dernier est issu du premier mariage de Thomas Markle Sr. et a 15 ans de plus que sa demi-sœur.

Dans cet entretien, on apprend que le couple vit en parfaite harmonie. "Ils sont vraiment très heureux, ils vont trop bien ensemble", dit-il. "Elle est vraiment amoureuse de lui et elle semble heureuse. Si cela n'était pas le cas, elle n'en serait pas là, avec lui. Leur histoire est en train de décoller. Je leur souhaite le meilleur. Tant qu'il prend soin d'elle et qu'il l'aime, c'est tout ce qui compte. J'aimerais bien le rencontrer et lui serrer la main."

Mais si lui n'a jamais vu le Prince, le père de la belle, 72 ans, a eu le privilège de faire sa connaissance. "Mon père savait pour leur relation depuis le début. Il a rencontré Harry il y a environ six mois à Toronto (NdlR: là où ont lieu les tournage de 'Suits', la série dans laquelle Meghan interprète le rôle de Rachel Zane)." Harry a-t-il présenté sa copine à la famille royale britannique ? Pas de réponse à cette épineuse question. Mais une chose est sûre: c'est du sérieux !