Une série d'examens médicaux récents ont révélé que le prince Henrik du Danemark, époux d'origine française de la reine Margrethe, souffre de démence, annonce mercredi la maison royale danoise dans un communiqué.

Un tel diagnostic signifie une baisse des capacités fonctionnelles cognitives du prince Henrik, âgé de 83 ans. Cette affection peut être accompagné de changements dans le comportement, les réactions, les capacités de jugement et émotionnelles du prince Henrik, ainsi que dans ses interactions avec le monde extérieur, poursuit le communiqué. En raison de sa maladie, le prince Henrik diminuera désormais le nombre de ses activités. La reine et le palais royal souhaitent que le prince puisse bénéficier du calme et de la sérénité qu'impose la situation, conclut le communiqué.