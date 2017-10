Fini les poses classiques, les décors champêtres... La famille royale néerlandaise a décidé de bousculer les traditions pour cette nouvelle série de portraits officiels. C'est le photographe néerlandais de mode et de publicité Erwin Olaf qui a réalisé ces photos magnifiques de la Reine Maxima et ses trois filles : Ariane, Alexia et Amalia.