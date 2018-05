Le prince Harry et l'ex-actrice américaine Meghan Markle, main dans la main et visiblement émus, se sont unis samedi en la chapelle Saint-George du château de Windsor, sous l'œil du monde entier et dans la liesse populaire. Le prince Harry, 33 ans, et sa femme, 36 ans, ont échangé leurs vœux puis les alliances, yeux dans les yeux et souriants, avant d'être déclarés mariés par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Eglise d'Angleterre.

La foule compacte a salué par des sifflements et des applaudissements en regardant sur grand écran l'ex-actrice américaine quitter en voiture, diadème et voile blanc sur la tête, l'hôtel proche de Windsor où elle a passé sa dernière nuit de célibataire avec sa mère Doria Ragland.

Harry est lui arrivé à pied à la chapelle St George du château de Windsor, en compagnie de son frère et témoin William tous deux en uniforme militaire et sous les ovations du public. Dès l'aube, les fans britanniques, mais aussi de nombreux américains, ont pris d'assaut les trains pour Windsor, où sont attendues quelque 100.000 personnes, depuis Londres, distante d'une trentaine de kilomètres.

Les invités avaient de leur côté commencé à arriver en milieu de matinée. Parmi eux, le chanteur britannique Elton John, la joueuse de tennis Serena Williams, l'acteur américain George Clooney et son épouse Amal, l'animatrice de télévision américaine Oprah Wimfrey, l'ancien international de football anglais David Beckam et son épouse l'ex-Spice Girl et styliste Victoria, ainsi que les ex-petites amies de Harry Chelsy Davy et Cressida Bonas.

Féministe

Entorse à la tradition, Meghan Markle est arrivée seule dans la chapelle St George, son père ayant fait défection au dernier moment. Une façon pour elle d'afficher ses convictions féministes. Elle a ensuite été rejointe par son futur beau-père, le prince Charles, qui l'a menée à l'autel.

La cérémonie en présence de la reine Elizabeth II, des membres de la famille royale et amis, a compté d'autres touches de modernité: le couple a choisi de faire résonner la version de Ben E. King de la chanson "Stand By Me", ou encore l'hymne de l'équipe de rugby du Pays de Galles.

Le prince William est le témoin de son frère Harry; Meghan, qui a été escortée d'une dizaine d'enfants d'honneur, a refusé de choisir entre ses meilleures amies pour n'en fâcher aucune.

La mère de Meghan, Doria Ragland, venue de Los Angeles, sera aux côtés de sa fille. Elle a fait la connaissance des membres de la famille royale et pris le thé vendredi avec la reine au château de Windsor.

Après la cérémonie, les mariés effectueront un tour en calèche à travers la ville et iront au repas donné par la reine au château de Windsor pour les 600 invités du couple. Dans la soirée, une réception organisée par le prince Charles réunira 200 personnes au manoir de Frogmore House, à un kilomètre de là.