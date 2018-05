3 Vidéo

Le mariage d'Harry et Meghan : retour sur une cérémonie mêlant modernité et tradition

Le prince Harry et l'ex-actrice américaine Meghan Markle, main dans la main et visiblement émus, se sont unis samedi en la chapelle Saint-George du château de Windsor, sous l'œil du monde entier et dans la liesse populaire. Le prince Harry, 33 ans, ...