Après seulement deux mois au sein de la famille royale, l'ancienne actrice est à nouveau au cœur d'une discorde familiale.

Après son demi-frère et son père, c'est au tour de sa demi-soeur de s'en prendre à la duchesse de Sussex.

Deux semaines auparavant, le père de Meghan Markle avait partagé des propos alarmants à l'égard de sa fille dans les colonnes du Sun. Il assurait que Meghan était "terrifiée". "Je peux le voir dans ses yeux, je le vois sur son visage et je le vois dans son sourire. J'ai vu son sourire pendant des années et je le connais par cœur. Je n'aime pas du tout ce que je vois aujourd'hui."" avait-il indiqué, profondément inquiet du comportement de sa fille.

"Si notre père meurt, c'est de ta faute, Meg!"

Comparé aux propos du père, c’est sa demi-sœur Samantha qui a été la plus dure et cela, sur Twitter.

Le mardi 17 juillet, Meghan a rendu hommage à Nelson Mandela lors d'une exposition en l’honneur du centième anniversaire de l'icône mondiale à Londres. Une belle action? Ce n'est pas le point de vue que partage sa demi-sœur et elle n'a pas hésité à le lui montrer.

"Et si tu rendais hommage à ton propre père ?! Trop, c’est trop. Agis comme une femme, une femme engagée dans les causes humanitaires", a fustigé Samantha sur Twitter. En ajoutant: "Si notre père meurt, c’est de ta faute Meg". La demi-sœur s'inquiète en effet de l'état de santé et psychologique de son père. Celui-ci n'a d'ailleurs pas pu assister au mariage de sa fille à cause d'une opération du cœur.