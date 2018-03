La fiancée du prince Harry était épanouie et tellement à l'aise pour cette journée de célébration du Commonwealth qui a engagé toute la famille royale.





Un béret blanc signé Stephen Jones et c'était gagné : on ne voyait qu'elle ! Meghan Markle paraît de plus en plus à l'aise à chaque sortie avec le prince Harry. Et pourtant, cette fois, la partie était risquée : il s'agissait d'un événement on ne peut plus officiel puisque lundi dernier, c'était le Commonwealth Day Service à l'abbaye de Westminster. Dans tous les pays faisant partie du Commonwealth, le deuxième lundi de mars est en effet consacré à cette célébration lors de manifestations multi-culturelles et interreligieuses.

C'est ce qui s'est passé à l'abbaye de Westminster où la reine Elisabeth, en bordeaux, a accueilli beaucoup d'invités et à assisté au service religieux, entourée de sa famille : le prince Charles et Camilla Parker-Bowles mais surtout ses petits-enfants, le prince William et le prince Harry accompagnés de leurs épouse et fiancée respectives.

Kate Middleton et Meghan Markle étaient d'ailleurs remarquablement assorties, toutes les deux portant des escarpins bleu nuit et une tenue bleue pour Kate tandis que Meghan avait joué la carte du blanc pour son manteau couvrant une robe elle aussi bleue, les deux pièces étant signées Amanda Wakeley. Les deux jeunes femmes étaient d'une élégance folle ! Mais ce qui les rassemble encore plus c'est le sourire radieux qu'elles adressent si facilement à tout le monde.

C'est la première fois que Meghan Markle participait à un événement officiel avec la reine Elizabeth II et l'ensemble de la famille royale.