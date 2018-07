© TWITTER

Alors que le prince Harry et son épouse assistaient à une réception à Glencairn, la résidence de l'ambassadeur britannique en Irlande, Meghan Markle a enfreint le protocole en donnant son avis au sujet de la légalisation de l'avortement dans le pays.Dans un tweet, la sénatrice irlandaise Catherine Noone a exprimé son enthousiasme quant à sa rencontre avec le couple princier et a dévoilé les détails de la conversation qu'elle a eue avec la princesse. "Depuis lors, la sénatrice a modifié sa publication pour retirer les révélations de Meghan Markle. Les règles stipulent en effet qu'il est interdit pour la famille royale d'exprimer son avis en politique.En mai dernier, les Irlandais avaient voté à plus de 66% en faveur du droit à l'avortement à l'occasion d'un référendum.