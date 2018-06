Harry et Meghan ont loué un petit nid d'amour pour deux ans.

Harry et Meghan n'avaient pas vraiment besoin d'un nouveau logement. En effet, la grand-mère d'Harry s'était montrée très généreuse en étant la seule à leur faire un cadeau de mariage. Et un de taille puisque ce cadeau, c'était un cottage à York, dans le comté de Norfolk. C'est là qu'avaient vécu le roi George V et son épouse après leur mariage en 1893.

Qu'à cela ne tienne, les tourtereaux ont décidé d'investir leur argent en louant une nouvelle bâtisse pour une durée de deux ans. Cette propriété est une ancienne ferme des Costwolds, un endroit plein de charme non loin de Londres. Un endroit où David et Victoria Beckham possèdent déjà une maison. Pour rappel, le couple britannique est très proche de la famille royale. Ils avaient d'ailleurs déjà été invités au mariage de Kate et William. Et, d'après la rumeur, Meghan Markle aurait pris des conseils de style auprès de l'ex-Spice Girl. Les 4 amis auraient-ils souhaité se retrouver lorsqu'ils prendront des vacances? C'est probable. Mais seulement le temps des vacances étant donné que le reste de l'année, les Duc et Duchesse de Sussex vivront au Nottingham Cottage, non loin de Kate et William.