Durant les jeux Invictus, le prince Harry qui a contribué à lancer cet événement d'envergure se sent comme un poisson dans l'eau. Et pour marquer le coup, il s'est affiché plus amoureux que jamais avec sa belle actrice.





Depuis ses confidences au magazine Vanity Fair au début du mois, Meghan Markle est guettée à chaque sortie officielle du prince pour ce qui serait l'officialisation de leur relation. "Nous sommes un couple. Nous sommes amoureux. (...) Nous sommes heureux. Personnellement, j'adore les grandes histoires d'amour", avait alors déclaré la native de Los Angeles, 36 ans, de trois ans l'aînée du prince.

Et il y avait de quoi voir, hier, durant les jeux Invictus au Canada : le prince Harry ne s'est pas caché pour afficher sa relation avec Meghan Markle : pour se rendre hier à un match de tennis en fauteuil roulant, ils se sont promenés d'un site à l'autre main dans la main, détendus et curieux de ce qui les entouraient.

Assis côte à côte, le duo a bien évidemment suivi le match mais a aussi plaisanté et affiché une vraie complicité. Un gros signal tant ils se savaient observés !

© AFP



Après avoir servi deux fois en Afghanistan, le petit-fils de la reine Elizabeth II a aidé par sa renommée au lancement des Invictus Games dont la première édition a eu lieu en septembre 2014 à Londres.