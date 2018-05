L'ancienne actrice américaine s'est exprimée via un communiqué diffusé par Kensington Palace.





C'est officiel, Thomas Markle n'assistera pas au mariage de sa fille le 19 mai prochain. C'est Meghan Markle elle-même qui a tenu à annoncer la nouvelle aujourd'hui. Le compte Twitter de Kensington Palace a publié son communiqué.

"Nous avons hâte de partager notre journée spéciale avec vous"

« Malheureusement, mon père père ne viendra pas à notre mariage », écrit la future mariée de 36 ans. « J'ai toujours pris soin de mon père et j'espère qu'on lui laissera l'espace dont il a besoin pour se consacrer à sa santé. Je souhaite remercier tous ceux qui ont offert des messages de soutien. Sachez à quel point Harry et moi avons hâte de partager notre journée spéciale avec vous ce samedi », lit-on également. Thomas Markle, 72 ans, vient d'être opéré du coeur et ne mènera donc pas sa fille à l'autel.