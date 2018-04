Une publicité dans laquelle la fiancée du prince Harry a joué en 2009 est devenue virale.





Avant de trouver le compagnon idéal en la personne du prince Harry, Meghan Markle était à la recherche du… casse-croûte parfait. Une pub de 2009 pour la marque de chips Tostitos a été déterrée, puis diffusée sur les réseaux sociaux.

Meghan Markle cherche des chips

On y voit Meghan Markle s’aventurer dans le rayon des chips d’un supermarché. Alors qu’elle jette son dévolu sur un premier paquet, une petite voix dans sa tête souligne qu’il contient beaucoup d’ingrédients. « 13 ingrédients, c’est plus que le nombre de personnes que j’ai invitées à la fête », se dit-elle. L’ancienne actrice de la série Suits le dépose, et lui préfère un paquet de Tostitos qui n'en contient que 3.

Par le passé, Meghan Markle a aussi prêté ses traits à Lexus, le constructeur automobile japonais. Aujourd’hui, c’est une vie bien différente qui s’offre à elle. Loin, très loin des supermarchés.