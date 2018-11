Le Roi a accueilli le président français au palais de Bruxelles

Place des Palais. Il est 11h40 quand résonnent la Marseillaise puis la Brabançonne. Le Président Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte, viennent d’arriver pour une visite d’Etat de 28 heures.

Le Roi et la Reine ainsi que leurs hôtes français prennent place sur une estrade face aux militaires. Le roi Philippe emmène Emmanuel Macron saluer les troupes. Leurs épouses prennent l’autre tapis rouge.

Le vent froid et sec soulève quelque peu les vestes de la reine Mathilde et de Brigitte Macron qui font fi de cette brise glaciale. L’une porte une tenue rouge signée Dior, l’autre est en gris. Elles discutent entre elles, comme des amies de longue date, avant de rejoindre leurs époux et entrer dans le Palais royal de Bruxelles. Une cérémonie d’accueil officiel et un échange de cadeaux y ont eu lieu.

Le couple présidentiel a ensuite rejoint le Palais d’Egmont pour une conférence de presse avec Charles Michel. A l’issue de cette rencontre avec la presse internationale, Emmanuel Macron et son épouse, sont rentrés au Palais de Bruxelles pour un lunch privé avec les Souverains.