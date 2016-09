Pippa Middleton en a assez d’être “la soeur de”

Royals





Il n’est pas courant de voir Pippa Middleton s’exprimer dans les médias. La jeune femme de 33 ans a cependant fait une entorse à la règle en racontant au Daily Mail comment le mariage de son unique sœur, Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, avec le prince William, a bouleversé à jamais sa vie. “Les gens me voient comme quelqu’un de privi­lé­gié qui a utilisé sa posi­tion sociale pour obte­nir des avan­tages”, confie celle qui en a plus qu’assez d’être considérée comme “la sœur de” et comme une “fêtarde” qui “ne travaille pas vraiment”.



Bien qu’elle ait désormais réussi à “se forger une carapace”, la trentenaire au corps de rêve avoue avoir eu du mal à gérer les critiques par le passé :”J’ai l’habitude d’être soumise au regard du public mais ça a quand même été diffi­cile de tout gérer toute seule. On m’a souvent attaquée et une série de choses se sont succédé : des personnes m’ont suivie, se sont cachées derrière des voitures et m’ont sauté dessus avec leur appareil photo. Ça peut être très difficile à vivre”, ajoute celle qui a notamment été accusée d’avoir profité de la notoriété de sa sœur pour vendre son premier livre, recueil de conseils destinés aux fêtards. Celui-ci a d’ailleurs vivement été moqué dans la presse.

Quatre ans après la sortie de l’ouvrage, Pippa a cependant retenté le coup mais, cette fois, avec un ouvrage centré sur le bien-être par la nourriture. Espérons que ce dernier porte enfin ses fruits…