La petite sœur de Kate a profité du tennis ce jeudi 5 juillet. L’occasion d’apercevoir son ventre rond !





Les compétitions du Grand Chelem brassent toujours un bon nombre de célébrités. Ce 5 juillet, c'est Pippa Middleton qui s’est rendue à Wimbledon alors que Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic avaient rendez-vous sur les courts.

Pippa serait enceinte de 6 mois

Teint hâlé et robe en dentelle blanche Anna Mason, la sœur de Kate Middleton était ravissante. Surtout, il était impossible de ne pas remarquer son ventre de plus en plus rond ! À 34 ans, Pippa serait déjà enceinte de six mois selon la presse britannique. Un premier enfant que son mari, James Matthews, et elle doivent attendre impatiemment. Tout comme les fans de la famille royale.

