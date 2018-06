En épousant le prince Harry, Meghan Markle a dû dire adieu à ses décolletés et ses jeans déchirés, look de duchesse oblige ! Mais un autre changement dans sa garde-robe a frappé les experts. Depuis qu'elle a dit "oui", Meghan n'est apparue qu'en couleurs pastels (blanc, beige, rose pâle). Mais pour quelle raison?

Selon Lucas Armitage, styliste des stars et commentateur royal, Meghan Markle a choisi d'apparaître dans des tenues pastels pour montrer son respect envers la reine Elizabeth II. "Je pense que c'est une tactique stylistique très intelligente qui marche bien puisque la reine est connue pour se vêtir d'habits aux couleurs vives", explique-t-il au Daily Mail. "C'est une manière pour elle de montrer son respect envers la reine en n'adoptant jamais des couleurs qui pourraient l'éclipser d'une manière ou d'une autre".

Etant donné qu'elle ne fait partie de la famille royale que depuis un mois, Meghan Markle cherche encore probablement ses marques et son style.

Quand on sait que ses looks sont scrutés dans les moindres détails, on peut également supposer que Meghan préfère des tons neutres pour éviter les couleurs qui pourraient diviser.

Il y a fort à parier qu'au fil du temps, Meghan Markle se parera de nouveau de couleurs à la manière de Kate Middleton.