Royals Ce détail ne vous a sans pas échappé si vous suivez les différentes sorites de la duchesse de Sussex : Meghan Markle porte presque exclusivement des tenues avec un col bateau.

Selon certains experts interrogés par le Daily Mail, Meghan aurait fait ce choix pour avoir un "petit côté sexy" tout en respectant le protocole. Lucas Armitage explique ainsi que "le col bateau est devenu le look signature de Meghan puisqu'il met parfaitement en valeur sa silhouette." Il ajoute que ce type de col est souvent négligé dans le monde de la mode. "Or, il permet de se découvrir légèrement et d'avoir un côté sexy".

Selon la conseillère en image Alexandra Fullerton, Meghan Markle a dépoussiéré le col bateau en y apportant une touche moderne. "Ce col donne à son cou un aspect élégant et met parfaitement l'accent sur son visage."

Selon le site de mode Lyst, les recherches portant sur les "cols bateau" ont augmenté de 52% ces deux derniers mois.

"L'épaule est la zone érogène la plus chaude de l'année grâce au cols bateau de Meghan Markle", a conclu Alexandra Fullerton.