Si vous aimez observer les looks de Meghan Markle à la loupe, un détail n'a pas dû vous échapper : la Duchesse de Sussex porte toujours des chaussures trop grandes. En effet, on peut parfois voir un demi-centimètre de battement entre son talon et sa chaussure. Mais pourquoi ? Ne parvient-elle pas à trouver des escarpins à sa taille? Il n'en est évidemment rien. En réalité, elle porte systématiquement des chaussures une ou deux pointures au-dessus de sa taille afin d'éviter d'avoir des ampoules aux pieds.

Harriet Davey, un styliste interrogé par le Sun affirme que Meghan n'est certainement pas la seule à utiliser cette astuce. "Les stars enfilent parfois des chaussures une taille voire deux tailles plus grandes quand elles doivent assister à des événements sur le tapis rouge. Elles le font pour une raison toute simple : pour éviter les ampoules. Il n'y a rien de pire que des chaussures dans lesquelles on se sent mal. Quand on reste, comme Meghan, pendant une longue période sur des talons hauts, les pieds peuvent enfler. C'est ce qui cause des ampoules et autres désagréments." Selon lui, Victoria Beckham, une grande amie de Meghan qui la conseille sur son style, utilise la même technique.

Hé oui, depuis qu'elle a dit "oui" à Harry, plus question pour Meghan d'adopter la même astuce que le commun des mortels qui consiste à enfiler des chaussures plates préalablement planquées dans son sac lorsque ses pieds font trop souffrir.

Mais comment peut-elle marcher avec sans glisser? Là encore, Harriet Davey a une réponse. "L'astuce, c'est de mettre du coton au bout de la chaussure, près des orteils. Lorsque vous sentez que votre pied gonfle et que vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez le retirer discrètement."

Grâce à Meghan, vous pourrez donc porter des hauts talons sans avoir mal aux pieds !





Lors de l'annonce de ses fiançailles avec Harry © reporters

Lors d'une visite à Belfast en mars 2018. © reporters