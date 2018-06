Diplômé de prestigieuses écoles étrangères, rompu aux réseaux sociaux et sensible aux préoccupations des jeunes: à 23 ans, le prince héritier Hussein ben Abdallah, qui a accueilli dimanche le prince William à Amman, est l'étoile montante de la monarchie jordanienne.

Sur Instagram, le prince suivi par 1,4 million d'abonnés, partage ses activités officielles, ses entraînements militaires ou ses moments privilégiés avec sa famille. Portrait en images.

Le prince Hussein ben Abdallah est né le 28 juin 1994 à Amman en Jordanie. Il est le fils du roi Abdallah II et de Rania. Il est le prince héritier depuis 2009.

Le jeune homme a deux sœurs, les princesses Salma et Iman, 17 et 22 ans, et un frère, le prince Hashem, 13 ans.

Il a étudié l'histoire à l'université de Georgetown à Washington D.C avant de rejoindre l'école militaire de Sandhurst, comme l'avait fait avant lui son grand-père et son père. Sous-lieutenant dans l'armée jordanienne, Hussein ben Abdallah, fine barbe, préfère les habits civils à l'uniforme militaire. Et parfois même le keffieh rouge jordanien.

À l’âge de 20 ans en 2015, parfaitement bilingue, il a présidé une session au Conseil de sécurité de l’ONU sur le thème du rôle des jeunes dans la construction de la paix, et sur la lutte contre le terrorisme. Il a déjà rencontré de nombreux chefs d’État comme Angela Merkel, Barack Obama ou encore Shinzo Abe. En septembre 2017, il s’est présenté à l’Assemblée générale de l’ONU pour parler des difficultés économiques de la Jordanie.

L'action du prince héritier tourne essentiellement autour des jeunes, leur éducation et leur intégration dans la vie économique et politique.

Il est fan de foot, de l'équipe nationale mais aussi du Real Madrid. Et le prince monte également de temps en temps sur un terrain.

