Le site d'informations sur les célébrités TMZ vient de confirmer que Thomas Markle doit subir une opération mercredi et ne sera pas présent au mariage de sa fille et du prince Harry samedi, en Angleterre.



Thomas Markle, a indiqué le site, a expliqué avoir dû de nouveau être hospitalisé à la suite d'intenses douleurs à la poitrine, précisant que les médecins l'avaient prévenu que son cœur était "gravement endommagé" après son infarctus il y a une semaine.



Cité par TMZ, Thomas Markle a indiqué qu'il allait être opéré mercredi matin. Les médecins vont "déboucher" des artères, "réparer les dégâts et installer un stent là où il le faudra", a-t-il dit.

"Je déteste l'idée de manquer un des plus grands moments de l'histoire et de ne pas pouvoir mener ma fille à l'autel", a-t-il déclaré, soulignant que l'ancienne actrice américaine avait tenté de lui téléphoner lundi et lui avait envoyé des SMS s'inquiétant de sa santé.

Selon lui, elle assurait également ne pas lui en vouloir après qu'il se soit mis en scène en train de se préparer pour le mariage dans des photos vendues aux paparazzis, avait affirmé plus tôt le site TMZ.

C'était "stupide" de faire ces photos, a-t-il relevé auprès du site, ajoutant: "Bien sûr, je la conduirai à l'autel. C'est un moment historique. Je voudrais faire partie de l'histoire".

A quelques jours de leur mariage au château de Windsor, le prince Harry et Meghan Markle étaient confrontés à ces incertitudes liées à Thomas Markle, 73 ans.

Un porte-parole du palais de Kensington, résidence officielle du prince Harry, s'est contenté lundi soir de demander "compréhension" et "respect" dans cette "situation difficile".