Pour honorer le début de la 54e année de la princesse de Monaco, un éléphant lui a remis un panier rempli de roses, le week-end du 3 et 4 février au chapiteau de Fontvielle, lors du Festival international du Cirque New Generation. Ce festival est le petit frère du Festival international du Cirque de Monaco de Monte-Carlo. Cet événement a la particularité de mettre en lumière les jeunes espoirs du milieu du cirque : artistes, acrobates, animaux, magiciens,… le tout devant un jury international. Cette année, il était présidé par Pauline Ducruet, la fille aînée de la princesse Stéphanie de Monaco, née de son union avec Daniel Ducruet, son ancien garde du corps.

Pauline a rendu un bel hommage à sa mère sur son compte Instagram pour son anniversaire en publiant une photo d’elle avec sa maman, au Festival du Cirque de Monaco, lorsqu’elle était enfant. En légende, on peut lire quelques phrases de la chanson de Patrick Bruel : "Je sais bien que je l’ai trop dit mais je te le dis quand même, je t’aime maman. Tu es la femme la plus extraordinaire, belle et courageuse. Bon anniversaire maman". Camille Gottlieb, la fille cadette de Stéphanie de Monaco (née de son histoire avec Jean-Raymond Gottlieb) a opté pour la même méthode, elle a publié plusieurs magnifiques clichés de Stéphanie sur son compte Instagram.

Elle a aussi souhaité un joyeux anniversaire à sa mère qu’elle décrit comme "l’inspiration de ma vie. La plus belle et la plus folle des mères du monde". Deux belles déclarations que Stéphanie de Monaco, la fille cadette de Grace Kelly et du prince Rainier III, n’oubliera pas de si tôt.

© BELGA



© BELGA



© BELGA