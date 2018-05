Harry et Meghan n'y ont pas été de main morte pour leur mariage. Pour leurs 600 convives, ils ont opté pour un gâteau de haute voltige, une rupture de plus avec les traditions.

C’est la grande cheffe pâtissière Claire Ptak qui a eu l'honneur de composer la pièce montée du mariage de Meghan et Harry. Un "sponge cake" composé de couches de génoise au citron et de crème au beurre de sureau. « Aux saveurs lumineuses du printemps », ce gâteau de haute envergure a été préparé à partir de 500 œufs, 20 kilos de beurre, 20 kilos de farine, 20 kilos de sucre et 200 citrons d’Amalfi. Un gâteau 100% bio et sans gluten, de quoi régaler les papilles des 600 invités.

© REPORTERS



Une rupture de plus avec la tradition britannique car c'est un classique cake aux fruits qui est par coutume proposé lors des mariages royaux.