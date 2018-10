Les longs cheveux de la princesse ont volé hier alors que le couple arrivait en bateau pour accoster non loin de l'opéra de Sydney. Le ciel s'était mis au bleu, bien plus agréable qu'à leur arrivée sous une fine pluie de printemps des Antipodes. Le couple venait d'observer les koalas du zoo Taranga, sur l'autre rive où se trouve l'emblématique bâtiment. Et d'autres animaux typiques de l'Australie comme un echidna, sorte de porc-épic à long nez...

© AP



Un accueil extatique

Là, les attendaient une visite de l'extraordinaire opéra et une rencontre avec la compagnie de danse Bangarra qui a donné au couple princier un aperçu de leur art

© Reporters

Mais surtout, Meghan et Harry sont allés à la rencontre d'un public venu en masse les accueillir sur le port. Des centaines de personnes se pressaient au pied du bâtiment le plus emblématique de l'immense île-continent, agitant des drapeaux australiens et portant des koalas en peluche géants, le tout sous le regard des tireurs d'élite de la police et de forces de l'ordre au taquet.

Le couple tout sourires est allé au contact des Australiens dont certains avaient ramené des cadeaux : bouquets de fleurs, lettres, koalas en peluche, ... Et ont pu rencontrer plus personnellement quelques-uns de leurs fans dont des enfants et des personnes âgées comme cette vieille dame en fauteuil roulant.

© AP



© AP



L'effet Meghan

© Reporters



Meghan avait (évidemment) changé de tenue et portait une robe blanche près du corps signée Karen Gee, une créatrice de mode australienne. Et l'on a pu constater que comme l'effet Kate Middleton avant elle, l'effet Meghan s'est produit : le site de la créatrice a explosé sous l'effet du trafic lorsque les Australiennes ont vu la princesse dans cette robe blanc crème toute simple, posant devant l'emblématique opéra de la ville.

© AP



Lors d'une réception en leur honneur à la maison du Gouverneur général, celui-ci leur a offert un kangourou en peluche (portant un bébé dans sa poche), ce uqi a fait sourire tout le monde. Mais le cadeau le plus emblématique a été offert par Lady Cosgrove, son épouse, qui leur a remis une paire de Ugg miniatures, les célèbres boots de surf australiennes en peau de mouton retourné.

© AP



Durant cet après-midi, Meghan a également pu discuter avec la chanteuse Missy Higgins qui portait dans ses bras son nouveau-né de 9 semaines, une petite fille prénommée Luna.

© AP



Cette tournée de 16 jours dans les îles du Pacifique appartenant au Commonwealth déchaîne désormais une frénésie médiatique suite à l'annonce de la grossesse de Meghan.

© Reporters