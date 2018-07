Il a fallu attendre une semaine après le baptême du prince Louis pour voir les photos officielles de la cérémonie. Mais le jeu en valait clairement la chandelle.

Sur ces tendres clichés, on peut apercevoir la duchesse de Cambridge seule avec son fils, puis entourée de son mari et de ses deux autres enfants. Viennent ensuite la rejoindre le prince Harry et Meghan Markle, Charles en compagnie de Camilla, ses autres grands-parents Carole et Michael Middleton ainsi que le frère de Kate, James Middleton, et sa soeur Pippa avec son mari James Matthews.

Les photos ont été prises durant la cérémonie privé à Clarence House, après le baptême de Louis. Vous savez, là où l'espiègle princesse Charlotte avait rappelé aux photographes présents qu'ils n'étaient pas invités.

Le photographe n'est autre que Matt Holyoak, le même homme qui avait pris, en 2017, des photos de la reine Elizabeth II et de son mari pour leur 70 ans de mariage.