Le « Black Friday » fait des étincelles en Belgique. En quatre ans à peine, cette période de soldes à l'américaine s’est positionnée parmi les meilleurs événements commerciaux du pays. Et les chasseurs de bonnes affaires ne sont pas en reste, puisque l’opération a depuis trouvé aussi ses adeptes en ligne, avec le « Cyber Monday ».

27 commandes par seconde

Aux Etats-Unis, le « Black Friday » est considéré comme le lancement des soldes d’hiver. Né en période de récession économique, il trouve son origine dans la volonté d’offrir aux commerçants dans le « rouge » la possibilité de générer du chiffre d’affaire rapidement pour remonter leurs pertes et écrire leurs profits à l’encre « noire », d’où le concept symbolique de « vendredi noir », se référant ainsi également aux artères commerciales « noires » de monde ce jour-là. Avec la popularité croissante des ventes en ligne, le « Cyber Monday », soit le lundi qui suit au calendrier le « Black Friday » a également trouvé sa place avec des bons de réductions, des deals et des online sales qui s’offrent exclusivement sur internet. Les deux évènements se marient donc à présent pour former ce que l’on appelle le « Cyber Week-end », un week-end qui engendre jusqu’à 27 commandes par seconde selon les statistiques 2016 et 2017 !

Pour un « shopping efficace »

Attention, malgré les prix bas, vous pourriez perdre la notion de ce que vous dépensez. Voici donc quelques astuces pour renouveler votre garde-robe et dénicher des objets high-tech ou tendance à des prix intéressants, sans exploser toutefois votre budget.

1.- Prévoyez une somme maximale en évaluant les charges incompressibles que vous devez assumer mensuellement et gardez une somme de côté pour les imprévus. De cette manière, vous saurez plus précisément ce que vous pourrez dépenser ;

2.- Etablissez la liste des articles dont vous avez besoin ou envie. Cela vous permettra d’éviter les achats impulsifs que vous regretterez généralement dès le lendemain ;

3.- Avant de descendre en ville, faites une recherche en ligne et évaluez les offres des boutiques qui vous intéressent ;

4.- Inscrivez-vous à des newsletters et consultez les réseaux sociaux. Vos magasins fétiches vous tiendront informé de leurs offres promotionnelles ;

5.- Consultez enfin des sites comparateurs de prix. Il existe une multitude de plateformes. Vous serez ainsi assuré de trouver la meilleure offre pour la paire de chaussures ou l’iPhone dont vous rêvez ! Vous pourrez également profiter des promotions de différentes compagnies d’aviation pour réserver votre prochain voyage, avec vol et hôtel, vers la destination paradisiaque que vous n’avez jamais pu vous offrir.

La date du « Black Friday » marquant le démarrage de ce week-end de folie, change tous les ans, puisqu’il s’agit, selon la tradition américaine, du vendredi qui suit directement le jeudi de Thanksgiving. Pour cette année 2018, les festivités dureront donc du 23 au 26 novembre inclus.